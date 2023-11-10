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09:01, 10 ноября 2023Наука и техника

Подтверждена гипотеза образования планет

The Astrophysical Journal Letters: ледяная галька является материалом для планет

Изображение: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) / phys.org

Ученые подтвердили гипотетический процесс образования планет с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Считается, что ледяная галька во внешних областях протопланетных дисков, где формируются кометы, является материалом для образования планет. При этом галька должна дрейфовать ближе к звезде за счет трения в газовом диске, доставляя к планетезималям (зародышам планет) как твердые частицы, так и воду. Однако если галька попадает внутрь границы, называемой снежной линией, она должна выделять большое количество водяного пара.

Астрофизики использовали прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI Уэбба для изучения четырех дисков вокруг солнцеподобных звезд, возраст которых достигает 2-3 миллионов лет. Два из этих дисков являются компактными, два других — более широкими. Ожидается, что в первом случае галька перемещается на расстояние, эквивалентное расстоянию до орбиты Нептуна, а в широких дисках галька будет сохраняться в нескольких кольцах на расстоянии, в шесть раз превышающем расстояние до орбиты Нептуна.

Наблюдения подтвердили, что во внутренних областях компактных дисков содержится более высокий уровень воды, что доказывает более эффективный перенос гальки к планетам. В широких дисках, где находятся крупные планеты, возникают ловушки давления, в которых собирается галька, что затрудняет ее перенос на внутренние планеты.

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      Александр Еникеев
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