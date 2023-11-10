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07:57, 10 ноября 2023Мир

Япония пожалела о выходе России из соглашения по ядерному оружию

Кабмин Японии сожалеет из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Власти Японии сожалеют о решении России прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва пошла на этот шаг в одностороннем порядке, без оповещения Токио. Генсек пообещал выяснить подробности произошедшего по дипломатическим каналам.

9 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с правительством Японии, по которому страны сотрудничали в ликвидации ядерного оружия, попадавшего под сокращение в РФ. Также была официально прекращена работа Комитета по сотрудничеству в этих целях, созданного в 1993 году. МИД России было поручено доложить об этом японской стороне.

Соглашение подразумевало содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые РФ должна была сокращать по международным договорам или внутренним решениям.

Оружие России
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      Марина Совина
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