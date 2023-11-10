Захарова предупредила о рисках хранения радиоактивных отходов на Украине

Захарова: на Украине ужасающая ситуация с хранением радиоактивных отходов

На Украине ситуация с хранением радиоактивных отходов принимает ужасающий характер и может привести к экологической катастрофе. Об этом предупредила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на сайте ведомства.

Она сообщила, что на Приднепровском химическом заводе образовываются отходы от переработки урановых руд и они являются опасным источником загрязнения окружающей среды.

По ее словам, существует риск попадания 12 миллионов тонн отходов в Днепр и грунтовые воды из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки.

Кроме того, ежегодно около 14 тонн радиоактивной пыли разносится по окрестностям и попадает на сельскохозяйственные угодья.

Захарова обвинила Киев в недостаточном финансировании обеспечения экологической безопасности объектов завода, что может привести к катастрофе не только на Украине, но и за ее пределами.

Ранее на Украине прошли рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории страны. «В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено», — заключили в Службе безопасности Украины (СБУ).