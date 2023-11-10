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06:45, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16

Modern Diplomacy: истребители F-16 не помогут Украине в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: David Goodman / Reuters

Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не изменит положение на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет портал Modern Diplomacy.

Авторы материала обосновывают свое мнение тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет трудно найти место для размещения данных самолетов, а также ими некому управлять. «Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», — отмечается в публикации.

Также отмечается, что старые модели F-16, которые Вашингтон пообещал Киеву, не изменят положение на поле боя не только из-за сложностей в обслуживании, но и невозможности конкурировать с российскими истребителями, а также плотного покрытия ПВО РФ.

Ранее эксперты британской газеты Telegraph напомнили об обещаниях западных стран поставить Киеву истребители, которое до сих пор не было выполнено. «Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки», — говорится в статье.

Оружие России
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      Екатерина Подвигина
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