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08:30, 10 ноября 2023Забота о себе

Жалующуюся на секс с 75-летним мужем жену предупредили о тревожном звонке

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Если пожилой мужчина слишком часто требует секса, это может быть тревожным звонком, считает американский писатель, ведущий колонки об отношениях в New York Times Филип Галанес. Таким образом он ответил на обращение читательницы издания, жалующейся на ежедневный секс к 75-летним мужем.

По словам женщины, ей 55 лет, с мужем они женаты уже 25 лет. Когда супруг вышел на пенсию, он стал каждый день поджидать жену дома с требованиями заняться сексом. «Но мне нужно личное время: он не понимает, что я работаю весь день и после долгого пути домой должна приготовить ужин. Друзьям рассказать не могу, они подумают, что я сошла с ума», — написала утомленная женщина. Она также поделилась опасением, что у ее мужа могла начаться ранняя деменция.

В ответ Галанес попросил женщину заговорить с мужем о визите к врачу, чтобы больше узнать о его возможной болезни. «Как и все мы, я умею гуглить. Я тоже обнаружил, что чрезмерный интерес к сексу может быть признаком деменции. Кроме того, на пенсии людям бывает одиноко. Если он не занят чем-то значимым каждый день, если нет хобби и общения с другими людьми, он сильнее хватается за вас», — предупредил писатель.

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Кроме того, уверен Галанес, женщине нужно позаботиться и о себе.

Жаль, что вы не можете откровенно поговорить с друзьями. Вам все равно нужно выговориться, иначе вы будете чувствовать себя в изоляции и даже можете бросить мужа, которого любите. Проконсультируйтесь с врачом или психотерапевтом о своей ситуации тоже

Филип Галанесписатель

Ранее сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой назвали три способа, которые помогут мужчинам испытать более яркий и насыщенный оргазм. Чтобы усилить удовольствие во время секса, Голдман посоветовала стимулировать зону промежности между половыми органами и анусом.

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      Александра Лисица
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