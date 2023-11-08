Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 8 ноября 2023Забота о себе

Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой назвали три способа, которые помогут мужчинам испытать более яркий и насыщенный оргазм. Слова специалистов приводит Men's Health.

Чтобы усилить удовольствие во время секса, Голдман посоветовала стимулировать зону промежности между половыми органами и анусом. По ее словам, эта область крайне чувствительна, так как в ней находится много нервных окончаний.

Второй способ получить больше удовольствия от секса, говорит Голдман, — это сконцентрироваться на физических ощущениях и дыхании. «Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Еще один способ разнообразить интимную жизнь назвал Роббой. Он уверен, что получить новые впечатления можно, если научиться испытывать множественный оргазм. Для этого он посоветовал мужчинам при приближении эякуляции делать упражнения Кегеля, то есть напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. «Ощущение должно быть похоже на остановку мочеиспускания», — уточнил Роббой.

Сексопатолог отметил, что этот способ помогает получить оргазм без эякуляции. По его словам, в этом случае удовольствие будет менее интенсивным, однако его можно повторить несколько раз за один половой акт.

Ранее секс-коуч Джордан Грей назвал условия незабываемого секса. По его словам, личные границы и разумный подход к работе и отдыху — одно из условий счастливой интимной жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

      Военкоры показали «дорогу смерти» у Работино

      Пленный боец ВСУ назвал принцип отбора на фронт военкоматами Запорожья

      Умер актер из «Джентльменов удачи»

      Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом

      Парень сходил на первое свидание и удивился неожиданному поступку девушки

      Израиль пообещал оставить свои силы в Газе после завершения операции

      В ЦБ спрогнозировали ситуацию по антироссийским санкциям

      В США раскрыли судьбу Зеленского через год

      Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости