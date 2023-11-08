Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой назвали три способа, которые помогут мужчинам испытать более яркий и насыщенный оргазм. Слова специалистов приводит Men's Health.

Чтобы усилить удовольствие во время секса, Голдман посоветовала стимулировать зону промежности между половыми органами и анусом. По ее словам, эта область крайне чувствительна, так как в ней находится много нервных окончаний.

Второй способ получить больше удовольствия от секса, говорит Голдман, — это сконцентрироваться на физических ощущениях и дыхании. «Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.

Еще один способ разнообразить интимную жизнь назвал Роббой. Он уверен, что получить новые впечатления можно, если научиться испытывать множественный оргазм. Для этого он посоветовал мужчинам при приближении эякуляции делать упражнения Кегеля, то есть напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. «Ощущение должно быть похоже на остановку мочеиспускания», — уточнил Роббой.

Сексопатолог отметил, что этот способ помогает получить оргазм без эякуляции. По его словам, в этом случае удовольствие будет менее интенсивным, однако его можно повторить несколько раз за один половой акт.

Ранее секс-коуч Джордан Грей назвал условия незабываемого секса. По его словам, личные границы и разумный подход к работе и отдыху — одно из условий счастливой интимной жизни.