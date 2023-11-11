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20:51, 11 ноября 2023Мир

Бейруту предсказали повторение судьбы Газы при одном условии

МО Израиля: Бейрут ждет судьба Газы, если «Хезболла» втянет Ливан в войну

Фото: Marten Bjork / Unsplash

Министр обороны Израиля Йоав Галант предсказал, что Бейрут повторит судьбу Газы при одном условии, а именно, если движение «Хезболла» решит втянуть Ливан в войну. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы израильского оборонного ведомства, при подобном развитии событий платить по счетам придется гражданам Ливана. «В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе», — пообещал он во время поездки на одну из баз на границе с Ливаном.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ допускает возможность вторжения в Ливан в случае необходимости. Он объяснил, что Израиль готов вести боевые действия в Ливане, если группировка «Хезболла» продолжит угрожать израильским поселениям.

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      Варвара Кошечкина
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