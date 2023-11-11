Бейруту предсказали повторение судьбы Газы при одном условии

МО Израиля: Бейрут ждет судьба Газы, если «Хезболла» втянет Ливан в войну

Министр обороны Израиля Йоав Галант предсказал, что Бейрут повторит судьбу Газы при одном условии, а именно, если движение «Хезболла» решит втянуть Ливан в войну. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы израильского оборонного ведомства, при подобном развитии событий платить по счетам придется гражданам Ливана. «В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе», — пообещал он во время поездки на одну из баз на границе с Ливаном.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ допускает возможность вторжения в Ливан в случае необходимости. Он объяснил, что Израиль готов вести боевые действия в Ливане, если группировка «Хезболла» продолжит угрожать израильским поселениям.