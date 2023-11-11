В США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине

Fox News: Зеленский не хочет проводить выборы из-за страха потерять свой пост

Доводы Владимира Зеленского об отмене президентских выборов на Украине в 2024 году лишены смысла, пишет Fox News.

Американское СМИ назвало аргументы Зеленского чепухой. В США не понимают, почему те, кто уехал с Украины в страны ЕС, не могут проголосовать в украинских посольствах или в консульствах в тех государствах, в которые они переехали.

Нелепым также назвали аргумент, что в стране нет денег на проведение выборов. Авторы публикации напомнили, что Украине были выделены огромные бюджеты.

«Вероятно, правительство опасается, что ситуация может обернуться против него», — говорится в материале.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине возможно провести при соблюдении четырех приоритетных условий.