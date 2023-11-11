ФБР конфисковало у мэра Нью-Йорка телефон и iPad

NYT: ФБР забрало телефон и iPad у мэра Нью-Йорка из-за расследования о коррупции

Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса как минимум два телефона и iPad. По предварительной информации, такие меры могут быть связаны с расследованием дела о коррупции, передает Nеw York Times (NYT), ссылаясь на источники.

В начале ноября сообщалось об обысках в доме фандрайзера и консультанта Адамса Брионны Саггс, в отношении нее полиция проводит расследование.

Из информации издания следует, что сотрудники ФБР сели в автомобиль к действующему мэру Нью-Йорка и забрали технику из-за подозрений, что во время предвыборной кампании 2021 года команда Адамса вступила в сговор с турецкими властями, чтобы получить от них деньги на свои нужды.

В материале приводится заявление Адамса, он сказал, что ему нечего скрывать. Он добавил, что, как экс-сотрудник правоохранительных органов, рассчитывает на своих сотрудников, которые, как и он, будут соблюдать закон и сотрудничать со следствием.

Ранее в Германии заявили, что увеличение финансирования Киева странами Евросоюза происходит на фоне «стремительного» роста коррупции на Украине. В связи с этим там призвали принять дополнительные меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством в стране.