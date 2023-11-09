В Германии заявили о стремительном росте коррупции на Украине

Евродепутат Бек обратил внимание на рост коррупции на Украине

Увеличение финансирования Киева странами Евросоюза (ЕС) происходит на фоне «стремительного» роста коррупции на Украине, заявил член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма евродепутата.

Так, обращение Бека с названием «Увеличение финансирования Ukraine Facility в контексте растущей коррупции на Украине» касается одного из основных инструментов помощи Киеву — программы Еврокомиссии Ukraine Facility.

«Несмотря на стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине, ЕС решил увеличить финансирование Ukraine Facility дополнительно на 50 миллиардов евро», — говорится в парламентском запросе члена ЕП.

В связи с этим он задает ЕК вопрос о планируемых мерах для борьбы с коррупцией на Украине. «Какие дополнительные меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством предпримет Комиссия теперь, когда финансирование Ukraine Facility увеличилось почти вдвое?» — спросил Бек.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.