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06:37, 10 ноября 2023Мир

В Германии заявили о стремительном росте коррупции на Украине

Евродепутат Бек обратил внимание на рост коррупции на Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:
Гуннар Бек

Гуннар Бек. Кадр: Eurochambres / YouTube

Увеличение финансирования Киева странами Евросоюза (ЕС) происходит на фоне «стремительного» роста коррупции на Украине, заявил член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма евродепутата.

Так, обращение Бека с названием «Увеличение финансирования Ukraine Facility в контексте растущей коррупции на Украине» касается одного из основных инструментов помощи Киеву — программы Еврокомиссии Ukraine Facility.

«Несмотря на стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине, ЕС решил увеличить финансирование Ukraine Facility дополнительно на 50 миллиардов евро», — говорится в парламентском запросе члена ЕП.

В связи с этим он задает ЕК вопрос о планируемых мерах для борьбы с коррупцией на Украине. «Какие дополнительные меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством предпримет Комиссия теперь, когда финансирование Ukraine Facility увеличилось почти вдвое?» — спросил Бек.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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      Кирилл Садовский
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