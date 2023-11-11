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05:52, 11 ноября 2023Бывший СССР

Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»

Актера из «Реальных пацанов» Наумова внесли в базу украинского «Миротворца»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Николай Наумов

Николай Наумов. Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

Российского актера, исполнившего главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николая Наумова внести в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал издания Daily Storm.

По его данным, артиста внесли в список после выхода финального эпизода сериала. В заключительной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из военнослужащих, принявший участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, режиссеры не предоставили солдатам никакого сценария и они просто на камеру рассказывали о реальном опыте участия в боевых действиях.

Отмечается, что Наумов уже давно поддерживает российских военнослужащих в зоне конфликта и неоднократно желал участникам спецоперации «как можно скорее вернуться домой с победой».

Ранее лидера КНДР Ким Чен Ыны внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы такого решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.

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      Марина Совина
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