Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»

Актера из «Реальных пацанов» Наумова внесли в базу украинского «Миротворца»

Российского актера, исполнившего главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николая Наумова внести в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал издания Daily Storm.

По его данным, артиста внесли в список после выхода финального эпизода сериала. В заключительной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из военнослужащих, принявший участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, режиссеры не предоставили солдатам никакого сценария и они просто на камеру рассказывали о реальном опыте участия в боевых действиях.

Отмечается, что Наумов уже давно поддерживает российских военнослужащих в зоне конфликта и неоднократно желал участникам спецоперации «как можно скорее вернуться домой с победой».

Ранее лидера КНДР Ким Чен Ыны внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы такого решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.