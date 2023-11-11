Министра транспорта африканской страны и ее телохранителей ограбили на шоссе

Министра транспорта ЮАР Чикунга ограбили на дороге, несмотря на телохранителей

Министра транспорта ЮАР ограбили прямо на дороге вместе с телохранителями, несмотря на наличие боевого оружия. Об этом сообщает The Guardian.

В понедельник, 6 ноября, министр Синдисиве Чикунга ехала по шоссе к югу от Йоханнесбурга вместе с двумя своими телохранителями, когда на них напали злоумышленники. «Шины автомобиля министра были проколоты металлическими шипами, в результате чего машина остановилась, что позволило преступникам отобрать у пассажиров ценные вещи», — заявили в министерстве транспорта африканской страны. При этом злоумышленники смогли отобрать у телохранителей оружие.

По данным ведомства, никто из присутствующих в машине не пострадал, министр и ее охрана остались невредимыми. Однако власти страны и СМИ уже назвали произошедшее беспрецедентным инцидентом.

Представитель полиции Атленда Мэте сообщила, что грабителям удалось скрыться с личными вещами и двумя пистолетами Южноафриканской полицейской службы (SAPS). Сейчас преступников разыскивают.

Южная Африка уже давно закрепила за собой репутацию страны с высоким уровнем преступности, и ее часто называют одной из самых криминальных и опасных для туристов. По данным официальной статистики, с апреля по июнь 2023 года в ЮАР происходило более 500 ограблений и почти 70 убийств в день при населении населения 62 миллиона человек. Жители обвиняют власти в неспособности создать гарантии безопасности и подчеркивают неэффективность судебной системы.

Ранее сообщалось, что американский турист поехал в отпуск в Кейптаун, ЮАР, получил выстрел в лицо почти сразу после прибытия и чудом выжил. Злоумышленники попытались избавиться от свидетеля, после того как отобрали у него деньги, телефон и документы.

