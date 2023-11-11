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18:09, 11 ноября 2023Бывший СССР

На Украине похвалили российские средства РЭБ

Генерал ВСУ Кривонос заявил о бесполезности дронов ВСУ при российской РЭБ

Фото: РИА Новости

Украинские дроны и высокоточные ракеты теряют свою эффективность и становятся бесполезны из-за мощных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу «Прямой».

По его словам, украинские войска сталкиваются с «очень мощной и огромной» РЭБ со стороны противника. «За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — посетовал он. При этом генерал указал на то, что сами российские военные беспрепятственно применяют беспилотники для уничтожения техники и живой силы ВСУ.

Ранее российские системы РЭБ похвалил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «В этой области она (Россияприм. «Ленты.ру») превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — отметил главком.

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      Алевтина Запольская
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