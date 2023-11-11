Сергей Павлович — Том Аспиналл: прогноз, когда бой, где смотреть, коэффициенты букмекеров и кто фаворит?

12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во втором по значимости бою турнира UFC 295 встретятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. «Лента.ру» — подробнее о том, где и когда смотреть бой, кому отдают предпочтения букмекеры и на что ставить.

Изначально на UFC 295 должны были подраться действующий чемпион в тяжелом весе американец Джон Джонс и его соотечественник Стипе Миочич, однако во время тренировки в преддверии боя Джонс получил травму и снялся. Павлович был запасным на этот поединок, и UFC принял решение свести его с Аспиналлом. При этом британец заявил, что ранее россиянин дважды отказывался от боя с ним. В ответ на это Павлович заявил, что такое могло произойти из-за пандемии коронавируса или его проблем с визой.

Когда бой Павлович — Аспиналл

Бой россиянина Сергея Павловича и британца Тома Аспиналла пройдет в рамках турнира UFC 295 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке 12 ноября 2023 года.

Во сколько начало боя Сергей Павлович — Том Аспиналл

Время начала поединка между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом зависит от исходов других боев главного карда UFC 295. Предположительно, бой Павлович — Аспиналл начнется не ранее 7:30 по московскому времени.

По какому каналу покажут бой Павлович — Аспиналл, где смотреть прямой эфир

В России бой Сергей Павлович — Том Аспиналл в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Помимо поединка с участием российского тяжеловеса, там же можно посмотреть и другие бои главного карда UFC 295.

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Фаворитом боя Сергей Павлович — Том Аспиналл считается российский спортсмен. Букмекеры предлагают сделать ставку на его победу с коэффициентом 1.84. Поставить на выигрыш Аспиналла можно с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

В преддверии боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла эксперты отмечают скоротечность поединков соперников. После поражения от Алистара Оверима в дебютном бою в UFC Павлович победил шестерых оппонентов подряд нокаутами в первом раунде. На это у него ушло чуть больше 12 минут: в среднем чуть больше 2 минут на человека. Это один из самых высоких показателей в промоушене, выше — только у Аспиналла.

Если Павлович идет на серии из шести побед подряд нокаутами в первых раундах (рекорд среди всех бойцов UFC), то Аспиналл лишь возвращается на прежний путь. В первых пяти боях в UFC британец выигрывал досрочно (до второго раунда с ним дотянул лишь белорус Андрей Орловский), затем получил травму колена в поединке с Кертисом Блейдсом, а после восстановления от повреждения, которое заняло почти целый год, без проблем разобрался с поляком Марчином Тыбурой.

Сильными сторонами Павловича в этом бою называют его размах рук, который россиянин использует с максимальной для себя выгодой, а также ударную технику. Хотя Сергей и является выходцем из вольной борьбы, в случае перехода поединка в партер предпочтение отдают Аспиналлу, владеющему черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и финишировавшему приемами четверых соперников за карьеру. При этом британец опасен и в стойке — он добыл 10 из 13 побед в ММА нокаутами. Кроме того, он несколько быстрее Павловича, его часто называют тяжеловесом, который двигается как средневес.

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Сам Аспиналл признает силу соперника в стойке. «Он наносит правильные удары в правильное время. В UFC много бойцов, которые обладают такой же мощью, но у них нет тех результатов, которые есть у него: завершения в первых раундах и нокауты», — заявил британец.

Сергей тоже ожидает сложного поединка. По словам россиянина, он будет готов провести в октагоне все пять раундов. «Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том — очень опасный парень. Он может и побороться, и подраться. Мы его воспринимаем на все 100 процентов, никаких поблажек. Это будет полноценный бой. Не думаю, что это будет противостояние моей силы и его скорости. Мы оба можем и в стойке, и в партере», — отметил Павлович.

Еще одним преимуществом Павловича называют тот факт, что он целенаправленно готовился к 12 ноября, являясь запасным в поединке Джонса и Миочича. Аспиналл принял бой на коротком уведомлении и, соответственно, имел значительно меньше времени на подготовку.

На кого ставить в бою Сергей Павлович — Том Аспиналл?

Павловича называют белым Фрэнсисом Нганну (бывший чемпион UFC в тяжелом весе, который разругался с главой промоушена Дэйной Уайтом из-за денег и покинул организацию), многие эксперты отмечают физическую мощь Сергея и тяжесть его ударов. Последние соперники россиянина в UFC ничего не смогли противопоставить этой на первый взгляд нехитрой комбинации.

В данном случае хочется согласиться с букмекерами и поставить на победу российского бойца. Павлович и Аспиналл суммарно провели в UFC 14 поединков, лишь один из которых продлился до второго раунда (победа Аспиналла над Орловским). Поэтому максимально привлекательной ставкой в этом бою выглядит досрочная победа Павловича в первом раунде.

Ставка: победа Сергея Павловича нокаутом в первом раунде с коэффициентом 3.15.