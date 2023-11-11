Пугачева заявила о любви и жалости к россиянам

Алла Пугачева заявила, что любит и жалеет российский народ

Алла Пугачева заявила, что любит и жалеет российский народ. Об этом певица написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В посте, адресованном критикам, Пугачева написала, что «завистники и ненавистники» пытаются испортить ее репутацию в глазах поклонников, но у них это не получится. «Я люблю его (народ — прим. "Ленты.ру") и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — заявила певица, выразив уверенность, что миллионы фанатов ее не предадут.

Пугачева также подчеркнула, что уже выполнила свою миссию и теперь ее «судьбой управляет вселенная». При этом артистка отметила, что ее «уставший голос» продолжает звучать даже с учетом того, что она «полвека, несмотря на болезни, бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы».

Ранее стилист Сергей Зверев рассказал, что Пугачева готовится к юбилейному концерту. По его словам, певица очень хорошо выглядит и еще может всех удивить.

2 ноября Пугачева вернулась в Москву. За несколько дней она успела побывать в своем доме в Подмосковье и записать несколько песен. Спустя несколько дней артистка покинула Россию.