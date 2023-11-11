Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Астафьев: группировка ВС России «Юг» отбила 6 атак ВСУ на донецком направлении

Подразделения группировки российских войск «Юг» на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки. В Минобороны уточнили, что ВС России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.

Кроме того, артиллерия группировки поразила пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного в Донецкой народной республике (ДНР), заключил Астафьев.

Ранее Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия уничтожила на донецком направлении пункт управления дронами и склад с боеприпасами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.