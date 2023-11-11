Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Подразделения группировки российских войск «Юг» на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки. В Минобороны уточнили, что ВС России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.
Кроме того, артиллерия группировки поразила пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного в Донецкой народной республике (ДНР), заключил Астафьев.
Ранее Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия уничтожила на донецком направлении пункт управления дронами и склад с боеприпасами.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.