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20:54, 11 ноября 2023Спорт

Российский фигурист-чемпион рассказал о желании записать песню

Российский фигурист Галлямов рассказал о желании записать песню в стиле хип‑хоп

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал о желании записать песню. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я удивлен, что все стало так известно. Знали всего два человека. Реальных планов по этой теме на самом деле уже больше, чем написано в новостях», — заявил чемпион мира. По информации «Матч ТВ», речь идет о композиции в стиле хип‑хоп.

Ранее Галлямов высказался о смене спортивного гражданства. Фигурист подчеркнул, что воспитывается тренерами российской школы, поэтому ему комфортно заниматься в созданных условиях.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине, чемпионы мира 2021-го и чемпионы Европы 2022-го.

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      Дарья Коршунова
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