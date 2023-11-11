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05:52, 11 ноября 2023Силовые структуры

СК России проверит частный пансионат из-за жалоб на отсутствие питания

СК проверяет частный пансионат в Ленобласти, где людей оставляли без еды и воды

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Следком проверяет частный пансионат под Петербургом, сотрудники которого довели одну из постоялиц до реанимации, оставляя ее без еды и воды. Информация распространилась благодаря телесюжету, в котором родственница пожилой женщины рассказала об отсутствии надлежащего питания, лекарств и о других нарушениях в заведении, сообщается в пресс-службе СК РФ.

«Мы съездили в пансионат. Нам пообещали, что все будет хорошо. А по факту мы столкнулись с тем, что тете там давали мало пить, пропускали прием лекарства, даже мыли ее реже, чем положено», — рассказала девушка в беседе с «Известиями». Были и другие нарушения: отсутствие необходимой инфраструктуры, пандусов, достаточного количества санитарных узлов на этажах.

Женщина поступила в пансионат в Пушкине (Ленобласть) практически парализованной после инсульта. Дочерям пациентки во время визитов не позволяли проводить с ней больше 15 минут.

Из-за ненадлежащего ухода постоялице становилось хуже, в итоге ее госпитализировали с обезвоживанием, кровотечением от гастростомы и воспалительными процессами. Она пробыла в частном заведении не больше двух недель.

При этом управляющая пансионатом отказалась возвращать предоплату за два месяца, пока родственники пациентки не напишут расписку, что не имеют никаких претензий.

Ранее сообщалось, что священнослужитель в течение двух лет держал больного сына в закрытой комнате для проведения духовных ритуалов, морил его голодом и не давал воду и одежду. Мужчина признался, что проводил над сыном некие ритуалы, которые якобы должны были укрепить его духовную силу.

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      Александра Синицына
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