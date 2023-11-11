Стало известно о простое построенной для борьбы с Россией британской подлодки

DE: построенная для борьбы с Россией британская атомная подлодка простаивает

Атомная подлодка Великобритании, которая, как утверждается, предназначалась для противостояния России, год простаивает в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом пишет Daily Express.

В ожидании ремонта простаивает атомная подлодка HMS Audacious. По данным авторов статьи, она находится рядом с ржавеющими подлодками, так как в регионе для ремонта судна нет свободных сухих доков.

«В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу. Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай», — говорится в материале.

В мае страны-участницы НАТО, усиливая наблюдение за подводными лодками, провели учения Dynamic Mongoose, направленные на оттачивание навыков охоты за подводными лодками России и других стран. В учениях приняли участие 12 стран НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию, которые объединили свои морские патрульные самолеты, надводные корабли и подводные лодки для прочесывания моря.