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13:40, 11 ноября 2023Мир

Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

Reuters: беспилотник нанес удар по базе США на военном аэродроме Харир в Ираке

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Вооруженный беспилотник ударил по авиабазе Аль-Харир на севере Ирака, на которой располагаются американские и международные силы. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате удара была повреждена инфраструктура авиабазы.

До этого база Аль-Харир подвергалась атаке заминированного дрона 9 ноября. По информации иракского телеканала Rudaw, на месте взрыва загорелись резервуары с топливом.

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      Виктория Кондратьева
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