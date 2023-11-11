Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

Reuters: беспилотник нанес удар по базе США на военном аэродроме Харир в Ираке

Вооруженный беспилотник ударил по авиабазе Аль-Харир на севере Ирака, на которой располагаются американские и международные силы. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате удара была повреждена инфраструктура авиабазы.

До этого база Аль-Харир подвергалась атаке заминированного дрона 9 ноября. По информации иракского телеканала Rudaw, на месте взрыва загорелись резервуары с топливом.