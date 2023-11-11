Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке
Reuters: беспилотник нанес удар по базе США на военном аэродроме Харир в Ираке
Вооруженный беспилотник ударил по авиабазе Аль-Харир на севере Ирака, на которой располагаются американские и международные силы. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате удара была повреждена инфраструктура авиабазы.
До этого база Аль-Харир подвергалась атаке заминированного дрона 9 ноября. По информации иракского телеканала Rudaw, на месте взрыва загорелись резервуары с топливом.