Ученые нашли связь между снижением веса и омолаживанием мозга

eLife: похудение на здоровой диете замедляет старение мозга на девять месяцев

Похудение за счет здоровой диеты может замедлить старение мозга на девять месяцев. Такую связь между снижением веса и мозговой активностью нашли израильские ученые из Университета Бен-Гуриона, результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

В ходе эксперимента участники придерживались одной из трех диет: средиземноморской, в которой красное мясо заменили на большое количество орехов, рыбы и курицы, другой средиземноморской с добавлением зеленого чая, содержащего полифенолы, а также диеты по принципам здорового питания. В результате все участники похудели в среднем на 2,3 килограмма.

Исследователи выяснили, что на каждый один процент потерянной массы тела мозг испытуемых омолаживается примерно на девять месяцев, чем их реальный биологический возраст. Таким образом, ученые доказали важность здорового образа жизни для поддержания здоровья мозга, в частности необходимость меньше потреблять в пищу сладости и обработанные пищевые продукты.

Ранее россиянам назвали способы не набирать вес зимой, когда потребление калорий увеличивается на 6-7 процентов. Специалисты напомнили, что в любое время года необходимо поддерживать адекватную здоровью физическую активность.