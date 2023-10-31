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17:24, 31 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы не толстеть зимой

Фото: Unsplash

В зимний период набор веса до килограмма считается физиологической нормой, если же человек набирает больше, ему необходимо принять меры, чтобы после экстренно не худеть к лету, рассказала врач-дерматовенеролог Евгения Антимирова. В комментарии для «Ленты.ру» медицинский директор сети Esthetic Clinic перечислила способы не толстеть зимой.

Антимирова рассказала, что осенью и зимой из-за сокращения светового дня организм вырабатывает больше гормона сна мелатонина, снижающего физическую активность. В это же время снижается синтез гормона радости и счастья серотонина, что увеличивает риск развития депрессии и компульсивного переедания, объяснила врач.

на 6-7
процентов

увеличивается потребление калорий зимой из-за биологических изменений в организме

Если в осенне-зимний период человек стремительно толстеет, ему необходимо ограничить потребление простых углеводов (сахара, мучных изделий), заменив их на более полезные продукты (бурый рис, чечевицу, цельнозерновой хлеб, гречку), призвала собеседница «Ленты.ру».

Также стоит поменять рацион в пользу продуктов, богатых клетчаткой, белком и правильными жирами. Правильные жиры снижают уровень холестерина и вместе с ним риск сердечных заболеваний. Они содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле, жирной рыбе (скумбрии, лососе, тунце), и некоторых видах мяса — индейке и курице

Евгения Антимироваврач
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При этом врач не рекомендовала придерживаться диет, понижающих количество калорий более чем на 20 процентов. Иначе можно заработать дефицит витаминов и микроэлементов, снижение иммунитета, ухудшение состояния волос, ногтей и кожи, предупредила она.

В любое время года необходимо поддерживать адекватную здоровью физическую активность

Также, по словам Антимировой, для профилактики нарушения метаболизма следует сдать анализы на витамины. Это необходимо, чтобы избежать гипевитаминоза при их приеме.

Как правило, стандартно для всех жителей России, где день становится существенно короче ночи, зимой назначают прием витамина D в терапевтической дозе, Омега-3 для поддержки сердечно-сосудистой системы, а также витаминов А и C для укрепления иммунитета

Евгения Антимироваврач

Ранее диетолог Юлия Хрулева назвала основные симптомы нехватки витаминов. Одними из них являются, слабость, головокружение, бледность кожи.

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      Вера Владзиевская
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