Россиян предупредили о плачевных последствиях приема БАДов без назначения врача

Врач Малиновская предупредила, что бесконтрольный прием БАДов и витаминов вредит здоровью

Бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок (БАДов) вредит здоровью, предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала россиянам, какие плачевные последствия могут возникнуть, если принимать препараты без назначения.

Малиновская заявила, что устоявшееся мнение, что витамины и биологически активные добавки можно пить на всякий случай, ошибочно. Иногда последствия самостоятельного назначения себе таких добавок могут быть крайне серьезными. Например, бесконтрольный прием витаминов и микроэлементов может привести к передозировке, которая так же вредит организму, как и их дефицит.

Нередко люди начинают пить витамины, не проверив свой витаминный статус с помощью анализов. Они решают, что слабость и сильная усталость вызваны нехваткой витамина D или низким уровнем железа, и пробуют справиться с симптомами с помощью добавок Ольга Малиновская врач

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что БАДы не проходят такой же тщательный контроль, как лекарства. Добавки могут быть эффективными, однако в некоторых из них могут присутствовать опасные компоненты (антибиотики и антисептики, мочегонные или слабительные средства).

Среди наиболее распространенных последствий приема БАДов без назначения -- аллергия, обезвоживание, головная боль, интоксикация

Малиновская обратила внимание, что симптомы витаминодефицита неспецифичны и могут присутствовать и при тяжелых болезнях. В то время как человек пытается вылечиться, принимая витамины, реальное заболевание, вызвавшее эти симптомы, будет прогрессировать, объяснила она.

«Лучшей стратегией для тех, кто хочет дольше оставаться здоровым и ощущать себя полным сил, будет регулярная профилактика. Это прохождение обследований согласно возрасту, сдача анализов, обращение к врачу при появлении жалоб. Назначать как БАДы, так и витамины должен врач», — заключила Малиновская.

Ранее врач Наталия Киселевич перечислила витамины для женского здоровья. Например, она рассказала, что содержащиеся в капусте витамины защищают грудь и матку от опухолей.