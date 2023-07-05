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10:46, 5 июля 2023Забота о себе

Врач перечислила витамины для женского здоровья

Врач Наталия Киселевич: содержащиеся в капусте витамины защищают грудь и матку от опухолей

Фото: Unsplash

Содержащиеся в капусте и редисе индол-3-карбинол защищает грудь и матку от опухолей, рассказала врач Наталия Киселевич. Она перечислила «Ленте.ру» и другие витамины для женского здоровья.

По словам Киселевич, зачастую рацион питания женщин, особенно работающих, не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на их здоровье. Это может приводить к проблемам с кожей и ногтями, болезням костей, нарушениям менструального цикла и даже депрессии.

Чтобы помочь организму, нужно наладить рацион питания, объяснила врач. Может также понадобиться дополнительный прием витаминов и минералов. Это, по ее словам, особенно актуально для женщин во время беременности и кормления грудью, а также в перименопаузальный период.

Как объяснила собеседница «Ленты.ру», женщины репродуктивного возраста находятся в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа может привести к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности повышает риск преждевременных родов, низкого веса новорожденного, кровопотери.

Зачастую от приема железа отказываются пациенты с проблемами ЖКТ. Но современная упаковка витамина в микрокапсулу защищает желудок от взаимодействия с железом, обеспечивая отличное всасывание витамина

Наталия Киселевичврач

При дефиците фолиевой кислоты (витамин В9) первыми страдают кожа, волосы, ногти, слизистая оболочка ЖКТ, процесс кроветворения, иммунная защита, говорит Киселевич. Витамин В9 особенно важен во время беременности, ведь его недостаток может привести к порокам развития нервной системы плода. Поэтому в период подготовки и во время беременности женщинам рекомендуют принимать фолиевую кислоту.

Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи и сохранять его в костях, что делает кости более прочными и уменьшает риск остеопороза у женщин в зрелом возрасте. Он считается важным регуляторов процессов клеточного деления и иммунной функции. Прием витамина D особенно важен в период беременности

Наталия Киселевичврач
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Витамины А, С, Е и группы B отвечают за состояние кожи и волос и оказывают влияние на репродуктивную систему женщины, отметила врач. Витамины А и С также помогают укреплять иммунную систему, действуют как антиоксиданты, нейтрализуя свободные радикалы, добавила она.

Витамины группы B помогают поддерживать работу нервной системы, улучшают пищеварение и обмен веществ

Также, по словам Киселевич, нужно обращать внимание на индол-3-карбинол, который содержится во всех видах капусты, редисе и других крестоцветных овощах. Он регулирует уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.

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    Вера Владзиевская
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