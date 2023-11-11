В ДНР нашли американский беспилотник из картона

В Донецкой народной республике нашли американский беспилотник из картона

В Донецкой народной республике (ДНР) нашли беспилотник картонного типа, который был сделан в США. Его фрагменты показали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА Новости.

«Данный беспилотник несет в себе от 2 до 2,5 килограмма пластита. Они начинены поражающими элементами в виде бочонков. Когда идет разрыв, каждый бочонок отделяется», — сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

По его словам, в найденном дроне также использовались платы японского производства. Как правило, такого типа беспилотники, сделанные из картона, не применяются по одному — их используют группой в пять-шесть аппаратов для атак, уточнил Переверзев.

Ранее стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был замечен над Черным морем после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота, произошедшей в августе.