Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 11 ноября 2023Бывший СССР

В ДНР нашли американский беспилотник из картона

В Донецкой народной республике нашли американский беспилотник из картона

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) нашли беспилотник картонного типа, который был сделан в США. Его фрагменты показали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА Новости.

«Данный беспилотник несет в себе от 2 до 2,5 килограмма пластита. Они начинены поражающими элементами в виде бочонков. Когда идет разрыв, каждый бочонок отделяется», — сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

По его словам, в найденном дроне также использовались платы японского производства. Как правило, такого типа беспилотники, сделанные из картона, не применяются по одному — их используют группой в пять-шесть аппаратов для атак, уточнил Переверзев.

Ранее стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был замечен над Черным морем после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота, произошедшей в августе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице

      В лифте подмосковной многоэтажки сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой

      Миллер заявил о поступлении газа из России в якобы отказавшиеся от него страны

      Раскрыты используемые Украиной для атак по территории России типы беспилотников

      Стас Пьеха раскрыл реальные стороны российских звезд

      Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

      Журова объяснила затягивание дела Валиевой

      Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

      В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости