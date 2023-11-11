В Коломне раздался взрыв. Что известно о сбитом беспилотнике ВСУ над оборонным предприятием под Москвой?

В подмосковной Коломне прогремел взрыв

Жители подмосковного города Коломна сообщили о звуках взрывов и поделились в соцсетях видео с предполагаемого места происшествия. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash, уточнив, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Предполагается, что взрыв произошел рядом с предприятием оборонной промышленности, расположенным в Подмосковье — НПК «Конструкторское бюро машиностроения» (НПК «КБМ»). Движение вокруг завода перекрыли, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные подразделения.

АО «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне — крупнейшая корпорация полного цикла, которая занимается разработкой, выпуском и испытаниями военной техники. Разработка комплексов управляемого вооружения ведется в четырех основных направлениях: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы (ОТРК) и комплексы активной защиты.

Комментарий по ситуации дали в пресс-службе Минобороны России. По данным военного ведомства, в пятницу, 10 ноября, около 23.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей Минобороны России

Ранее жители другого российского региона — Тамбовской области — также пожаловались на звуки взрыва. После этого появились сообщения о мощном ночном пожаре на пороховом заводе в Котовске, площадь возгорания составила 300 метров. Пока причины инцидента устанавливаются.

Разрушения и пострадавшие

По данным Telegram-канала Mash, в результате падения сбитого украинского беспилотника в Коломне люди не пострадали. Однако обломки дрона, по предварительной информации, упали на крышу предприятия «Конструкторское бюро машиностроения», которое, по неподтвержденным данным, могло быть целью атаки.

В результате пострадала кровля и обшивка двух корпусов завода, стекла оказались выбиты. Пожара после падения обломков БПЛА не последовало.

По данным Telegram-канала Shot, в настоящее время на месте происшествия вместе с сотрудниками полиции дежурят бригады скорой помощи, однако пока никакой информации о пострадавших не поступало.

Разработки НПК «КБМ» демонстрируют успехи в зоне СВО

Российское предприятие НПК «КБМ», которое могло стать целью беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпускает вооружения, которые уже успели зарекомендовать себя в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО).

Ракета «Изделие 305»: дальность полета боеприпаса с оптической тепловизионной головкой самонаведения составляет 14,5 километра. Ракета с осколочно-фугасной боевой частью массой 25 килограммов может поражать укрепления и бронетехнику противника.

Разработанная в Коломне ракета «Изделие 305», по данным военных экспертов, позволила обезопасить вертолеты, которые ее применяют, так как гарантированно летит на дистанцию более 10 километров.

«Сейчас вертолетчики рискуют, стреляют с кабрирования. А с новой ракетой другое дело: вышел, заметил, определил, запустил, и она пошла», — рассказал ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Кроме того, дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты позволяет применяющим ее вертолетам избежать ответной атаки противника, у которого даже нет средств ПВО, способных работать на таких дистанциях.

ЗРК «Гибка-С» стал первым российским самоходным комплексом малой и сверхмалой дальности типа VSHORAD (Very Short-Range Air Defense). «Гибка-С» может обеспечивать защиту от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, которые летят на минимальной высоте.

Также в НПК «Конструкторском бюро машиностроения» в 2022 году был подготовлен к серийному производству зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С». По назначению его сравнивают с ЗРК Poprad западного производства.

В основе ЗРК «Гибка-С» лежит комплекс управляемого вооружения «Гибка», который приняли на вооружение в 2006 году. Самоходный комплекс на шасси ВПК-233116 может использовать ПЗРК «Игла-С» и «Верба». ЗРК включает машины отделений стрелков-зенитчиков и машину управления и разведки командира взвода.

«Искандер-М» входит в семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Ракетные комплексы предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, а также важнейших объектов. Дальнось полета ракет ОТРК составляет до 500 километров.

Помимо этого, генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин рассказывал о наращивании боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» при помощи модернизации. По его словам, прежде всего комплекс станет мощнее благодаря появлению и вводу в его состав более новых и совершенных ракет.

В июле 2023 года в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» в 2,5 раза нарастила выпуск ряда изделий. Кроме того, с начала 2023 года предприятие исполнило гособоронзаказ на 100 процентов.