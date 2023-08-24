Названы преимущества российской ракеты «Изделие 305»

Вертолеты с ракетой «Изделие 305» могут избежать ответной атаки

Дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволяет применяющим ее вертолетам избежать ответной атаки противника. О преимуществах боеприпаса рассказали ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия-2023».

«Ракета обладает большой эффективностью поражения широкой номенклатуры целей за счет применения мощной боевой части — массой 25 килограммов. Ее дальность — 14,5 километра, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником. Противник на линии соприкосновения не имеет средств ПВО, способных работать на таких дистанциях. То есть вертолет, с которого выпущено "Изделие 305", не подвергнется ответной атаке», — сообщил разработчик.

В холдинге отметили, что отзывы об «Изделии 305» от военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, «исключительно положительные».

Боеприпас, который разработало Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в «Высокоточные комплексы»), входит в арсенал вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Ракета получила осколочно-фугасную боевую часть и оптическую тепловизионную головку самонаведения.

В конце июля издание Forbes писало, что ракета «Изделие 305» стала серьезной угрозой для украинской армии. Боеприпас можно запустить по координатам вне зоны видимости, а уже после использовать тепловизор для обнаружения цели.

В марте в «Высокоточных комплексах» рассказали, что армейская авиация Вооруженных сил России успешно применяет «Изделие 305» в зоне СВО.