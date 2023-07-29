Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:59, 29 июля 2023Наука и техника

В США заявили о новом грозном оружии Российской армии

Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» стали новой угрозой для ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские управляемые ракеты «Изделие 305», которые применяют с ударных вертолетов Ка-52М, стали серьезной угрозой для украинской армии, пишет Forbes.

Издание ссылается на отчет Министерства обороны Великобритании, в котором говорится, что одним из ключевых улучшений ударных вертолетов стала интеграция новой ракеты.

В документе отмечается, что экипажи Ка-52 научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

«Изделие 305» использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. При атаке на дальние расстояния оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а уже после использовать тепловизор для обнаружения цели.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» подробно рассказали о преимуществах «Изделия 305». Отмечается, что дальность полета ракеты с боевой частью массой 25 килограммов составляет до 14,5 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главное препятствие для мирных переговоров с Украиной

    В Таганроге отменили массовые мероприятия после теракта

    Бывшая российская легкоатлетка рассказала о пользе смены гражданства

    Из-за массового отравления сотрудников подмосковного предприятия возбудили дело

    Тело женщины с ножевым ранением нашли у подъезда в Москве

    «Одноклассники» уберут возможность ставить оценки опубликованным фотографиям

    Гарик Сукачев попал в больницу

    Байден публично признал седьмого внука

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

    Стало известно о хранящихся на складе в Греции взорвавшихся боеприпасах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости