В США заявили о новом грозном оружии Российской армии

Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» стали новой угрозой для ВСУ

Российские управляемые ракеты «Изделие 305», которые применяют с ударных вертолетов Ка-52М, стали серьезной угрозой для украинской армии, пишет Forbes.

Издание ссылается на отчет Министерства обороны Великобритании, в котором говорится, что одним из ключевых улучшений ударных вертолетов стала интеграция новой ракеты.

В документе отмечается, что экипажи Ка-52 научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

«Изделие 305» использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. При атаке на дальние расстояния оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а уже после использовать тепловизор для обнаружения цели.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» подробно рассказали о преимуществах «Изделия 305». Отмечается, что дальность полета ракеты с боевой частью массой 25 килограммов составляет до 14,5 километра.