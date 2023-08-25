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13:25, 25 августа 2023Наука и техника

Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

Дандыкин: дальность ракеты «Изделие 305» обезопасит применяющие ее вертолеты

Фото: Wikimedia

Дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) «Изделие 305» позволит обезопасить вертолеты, которые ее применяют. Об этом рассказал ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Ракеты гарантированно летят на дистанцию более 10 километров, а будет еще больше. Нацелился, выпустил, забыл. И ушел. Зачем рисковать? Прежде всего это безопасность экипажа и вертолета. Кроме того, это сделает бесполезным применение переносных зенитно-ракетных комплексов. Сейчас вертолетчики рискуют, стреляют с кабрирования. А с новой ракетой другое дело: вышел, заметил, определил, запустил, и она пошла», — сказал эксперт.

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Ракету «Изделие 305» разработали специалисты Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Дальность полета боеприпаса с оптической тепловизионной головкой самонаведения составляет 14,5 километра. Ракета с осколочно-фугасной боевой частью массой 25 килограммов может поражать укрепления и бронетехнику противника.

В июле издание Forbes писало, что ракеты «Изделие 305» стали серьезной угрозой для украинской армии. Экипажи российских вертолетов Ка-52 эффективно используют возможности для пуска ЛМУР из-за пределов досягаемости средств противовоздушной обороны.

В марте в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что к преимуществам ракеты класса «воздух-поверхность» «Изделие 305Э» относится мощная боевая часть и возможность корректировки полета ракеты.

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    Даниил Иринин
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