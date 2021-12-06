Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса

Госкорпорация «Ростех» подготовила к серийному производству зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С». В публикации информационно-консалтингового агентства Defence Express комплекс сравнили с польским ЗРК Poprad.

«В общий чертах российский комплекс "Гибка-С" можно назвать аналогом польского ЗРК малой дальности Poprad», — пишет Defence Express. Издание отмечает, что «Гибка-С» и Poprad обладают схожей архитектурой. Машины получили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), установленные на автомобильном шасси. Также бронеавтомобиль несет аппаратуру управления огнем.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил о готовности ЗРК «Гибка-С» к серийному производству. Комплекс прошел испытания в 2019 году.

В основе ЗРК «Гибка-С» лежит комплекс управляемого вооружения «Гибка», который приняли на вооружение в 2006 году. Самоходный комплекс на шасси ВПК-233116 может использовать ПЗРК «Игла-С» и «Верба». ЗРК включает машины отделений стрелков-зенитчиков и машину управления и разведки командира взвода.

В августе газета «Известия» сообщила, что российские военные получат ПЗРК «Верба». Этот комплекс работает по принципу «выстрелил и забыл». Боеприпас комплекса получил головку самонаведения, работающую в инфракрасном и оптическом диапазоне.