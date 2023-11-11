Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:01, 11 ноября 2023Экономика

В минфине США прокомментировали прогноз рейтинга Moody's

Замглавы минфина США Адейемо не согласен с ухудшением прогноза рейтинга Moody's

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody"s. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Комментируя заключение агентства, чиновник заявил, что «американская экономика остается сильной».

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со стабильного до негативного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Aaa».

4 октября госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Так, государственный долг Штатов подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Смоленской области прокомментировал падение БПЛА

      Названы причины страха США перед Израилем

      Пекин забеспокоился из-за давления на китайские компании со стороны США

      Российский чемпион назвал лучший способ взбодриться утром

      В США раскрыли сценарий Запада на Украине

      У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение

      Эпидемиолог дал россиянам совет по вакцинации против COVID

      Россиянин познакомился с девушкой в приложении и потерял деньги

      В минфине США прокомментировали прогноз рейтинга Moody's

      В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости