В минфине США прокомментировали прогноз рейтинга Moody's

Замглавы минфина США Адейемо не согласен с ухудшением прогноза рейтинга Moody's

Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody"s. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Комментируя заключение агентства, чиновник заявил, что «американская экономика остается сильной».

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со стабильного до негативного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Aaa».

4 октября госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Так, государственный долг Штатов подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум.

