Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 11 ноября 2023Бывший СССР

В нескольких районах Киева частично пропало отопление

В четырех районах Киева частично отключили отопление из-за внепланового ремонта

Фото: Unsplash

В четырех районах Киева частично пропало отопление и горячая вода из-за внеплановых технических работ на одном из теплоисточников. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Там уточнили, что ремонтные работы будут производиться с 11 по 13 ноября. На это время подача горячей воды и отопления была отключена в части Печерского, Днепровского, Голосеевского и Соломенского районов. В компании пояснили, что это необходимо для «повышения надежности теплоснабжения во время отопительного сезона».

В октябре сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова и другие товары на случай длительных отключений электричества и отопления.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

      В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

      Кержаков рассказал об отношении к русским в Сербии

      Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg в краже Россией бизнеса

      Диетолог назвала вескую причину для регулярного употребления капусты

      В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

      Командование ВСУ испугалось новых мощных укреплений России в зоне СВО

      В нескольких районах Киева частично пропало отопление

      Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

      Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости