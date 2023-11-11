В нескольких районах Киева частично пропало отопление

В четырех районах Киева частично отключили отопление из-за внепланового ремонта

В четырех районах Киева частично пропало отопление и горячая вода из-за внеплановых технических работ на одном из теплоисточников. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Там уточнили, что ремонтные работы будут производиться с 11 по 13 ноября. На это время подача горячей воды и отопления была отключена в части Печерского, Днепровского, Голосеевского и Соломенского районов. В компании пояснили, что это необходимо для «повышения надежности теплоснабжения во время отопительного сезона».

В октябре сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова и другие товары на случай длительных отключений электричества и отопления.