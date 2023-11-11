В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

Журналист Никсон: конфликт между Зеленским и Залужным может привести к бунту ВСУ

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерием Залужным может привести к бунту украинских военнослужащих и отказу продолжать боевые действия. Об этом американский журналист Гарланд Никсон заявил на своем YouTube-канале.

Он указал на то, что ликвидация помощника Залужного Геннадия Частякова обнажила «жестокую борьбу» внутри украинской власти. «А что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба», — отметил Никсон, предположив, что в подобной ситуации у украинских военных не будет причины продолжать воевать.

В начале ноября в статье для The Economist главком ВСУ сообщил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинская армия не способна добиться прорыва. Зеленский с такой оценкой не согласился, заявив, что Киев сталкивался и с куда более сложными обстоятельствами, в том числе в начале боевых действий.