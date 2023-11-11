Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:51, 11 ноября 2023Интернет и СМИ

В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

Журналист Никсон: конфликт между Зеленским и Залужным может привести к бунту ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерием Залужным может привести к бунту украинских военнослужащих и отказу продолжать боевые действия. Об этом американский журналист Гарланд Никсон заявил на своем YouTube-канале.

Он указал на то, что ликвидация помощника Залужного Геннадия Частякова обнажила «жестокую борьбу» внутри украинской власти. «А что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба», — отметил Никсон, предположив, что в подобной ситуации у украинских военных не будет причины продолжать воевать.

В начале ноября в статье для The Economist главком ВСУ сообщил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинская армия не способна добиться прорыва. Зеленский с такой оценкой не согласился, заявив, что Киев сталкивался и с куда более сложными обстоятельствами, в том числе в начале боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

      В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

      Кержаков рассказал об отношении к русским в Сербии

      Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg в краже Россией бизнеса

      Диетолог назвала вескую причину для регулярного употребления капусты

      В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

      Командование ВСУ испугалось новых мощных укреплений России в зоне СВО

      В нескольких районах Киева частично пропало отопление

      Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

      Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости