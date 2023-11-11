В США высказались о гибели офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Журналист Моррис поражен гибелью офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Американский журналист Клейтон Моррис оказался поражен новостью об уничтожении офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетным ударом во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом он высказался в эфире одного из выпусков на YouTube-канале Redacted.

«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», — заявил Моррис.

Журналист также предположил, что в западных СМИ новость об этом уже не получит всеобщей огласки, поскольку в настоящее время все внимание общественности сосредоточено на конфликте между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. «Подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, поэтому мы об этом не слышим», — добавил он.

Ранее боец 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ обвинил командование в гибели свыше 50 своих сослуживцев на подконтрольной Украине территории Запорожской области во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии республики. «Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — сказал он.