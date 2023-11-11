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08:11, 11 ноября 2023Мир

В США заявили об отсутствии оснований для импичмента Байдена

WP: спикер Конгресса США Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», — отметил спикер-республиканец.

Отмечается, что Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения американского лидера от власти с учетом его низких предвыборных рейтингов.

Ранее Джонсон допустил объявление импичмента Байдену. Он отметил, что импичмент возможен в случае выявления парламентским комитетом соответствующих нарушений.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал главу Белого дома и его команду сотрудничать по делам расследования.

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      Марина Совина
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