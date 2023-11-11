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22:15, 11 ноября 2023Мир

Венгрия предложила создать в Европе новую систему безопасности

МИД Венгрии: Европе нужна система безопасности, приемлемая для России и Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Венгрии предложило создать в Европе новую систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам как России, так и Украины, заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском министерстве иностранных дел Тамаш Менцер. Об этом пишет ТАСС.

Комментируя ситуацию на Украине, он уточнил, что Будапешт призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. По его словам, Москве и Киеву необходимо начать подготовку соглашения о мире и организовать переговоры.

«Нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности.

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      Марина Совина
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