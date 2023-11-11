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05:30, 11 ноября 2023Мир

Венгрия обратилась к ЕК из-за акциза Болгарии на российский газ

Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией акциза на российский газ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Венгрия готова до конца 2023 года обратиться в суд Евросоюза из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Уточняется, что решение Болгарии будет таковым, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру.

Бока подчеркнул, что инициатива Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики Евросоюза.

Власти Болгарии 13 октября установили акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа.

До этого Bloomberg сообщало о намерении болгарских властей запретить поставки российской нефти на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нефтохим Бургас», принадлежащий «Лукойлу».

17 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, что меры Болгарии по увеличению платы за транзит российского газа угрожают энергоснабжению двух стран.

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      Юлия Мискевич
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