Венгрия и Сербия заявили об угрозе энергоснабжению со стороны Болгарии

Венгрия и Сербия заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, что меры Болгарии по увеличению платы за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Болгарии 13 октября установили акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа.

Авторы декларации заявили, что решение Болгарии о пошлине за транзит газа из России — враждебный шаг по отношению к Венгрии и Сербии.