Названы самые востребованные силы на фронте зимой

Военный эксперт Кнутов: зимой на фронте больше всего востребован личный состав

Зимой и осенью на украинском фронте для России больше всего востребован личный состав, считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что в холодное время года никакая боевая техника или оружие не сможет заменить эти силы на передовой.

В сезон дождей гораздо сложнее вести действия. Вся нагрузка ложится на личный состав Юрий Кнутов военный эксперт

«Они держат оборону, они же где-то могут пройти небольшими группами к позициям противника и даже захватить какие-то участки. В основном бои будут происходить в городских условиях, где не так много грязи и есть возможность применения техники, есть где укрыться от сырости. Если говорить о зиме, то зимой боевые действия продолжаются, но их вести сложнее, потому что нет "зеленки", негде замаскировать позиции и боевую технику. Нужно прибегать к особым мерам, нужны сети, которые маскируют технику под снег, и многое другое», — объяснил он.

По его словам, также в любое время года бойцам нужна артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны продолжат наступать как в этом, так и в следующем году. По его словам, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.

