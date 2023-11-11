Застрявших на таможне в Китае российских туристов вернули домой по мосту

Застрявшие на таможне в китайском Хэйхэ 152 российских туриста вернулись домой

Российские туристы, которые на несколько дней застряли на таможне в китайском городе Хэйхэ из-за льда на реке Амур, вернулись домой. Их доставили в Россию в экстренном режиме по автомобильному мосту, сообщило Генконсульство России в Харбине в Telegram-канале.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ», — сообщили в Генконсульстве.

Там ранее попросили российских граждан прибыть в субботу, 11 ноября, на смешанный пункт пропуска Хэйхэ в 9:30 по амурскому времени, чтобы доставить их домой. Путешественники находились на таможне с 3 ноября.

Вывезти людей из Китая мешали ледяные нагромождения на Амуре. Россиянам пришлось прожить там больше недели. Путешественники заявляли, что у них не осталось денег на гостиницы, а сроки их виз истекли. Кроме того, у многих просрочены железнодорожные и авиабилеты до места жительства. В Китае застряли россияне из разных городов, в том числе из Краснодара, Южно-Сахалинска, Сочи и Биробиджана.