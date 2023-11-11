В Киеве раскрыли способ урегулировать конфликт на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уберут для разрешения конфликта на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский не может пойти на переговоры. «Надо нейтрализовать верхушку, и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир», — раскрыл он способ разрешить конфликт. По мнению эксперта, в Европе все чаще задумываются о смещении Зеленского ради прекращения огня и установления мира в стране.

«Зеленский, конечно, бьется в истерике. Уже руководитель офиса президента Андрей Ермак выступает. Но какой статус у Ермака? Да никакого! Завтра не будет Зеленского — не будет и Ермака», — подчеркнул специалист.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут предпринимать новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.

