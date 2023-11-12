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13:16, 12 ноября 2023Силовые структуры

Двое неизвестных проникли на территорию воинской части под Москвой

Двое юношей попали в военную часть Подмосковья для подготовки диверсии
СюжетДиверсии в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье силовики задержали двух юношей — они попали на территорию воинской части для сбора данных о военной технике, которую планировали уничтожить по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8 ноября. Неизвестные выбрали для диверсии передвижные вышки комплексов С-300.

Правоохранительные органы выяснили личности подозреваемых и взяли их спустя два дня в поселке Некрасовский. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии.

11 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Расследование проводится по статьям 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение взрывных устройств»). Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в 07:12 на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост.

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      Любовь Ширижик
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