Двое неизвестных проникли на территорию воинской части под Москвой

Двое юношей попали в военную часть Подмосковья для подготовки диверсии

В Подмосковье силовики задержали двух юношей — они попали на территорию воинской части для сбора данных о военной технике, которую планировали уничтожить по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8 ноября. Неизвестные выбрали для диверсии передвижные вышки комплексов С-300.

Правоохранительные органы выяснили личности подозреваемых и взяли их спустя два дня в поселке Некрасовский. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии.

11 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Расследование проводится по статьям 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение взрывных устройств»). Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в 07:12 на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост.