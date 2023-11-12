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00:45, 12 ноября 2023Путешествия

Два аэропорта Москвы возобновили штатную работу после ограничений на полеты

Аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет самолетов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Московские аэропорты Внуково и Домодедово вводили краткосрочные ограничения на прилет и вылет самолетов, сейчас они возобновили штатную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

Во Внуково ограничения на полеты вводились по независящим от аэропорта причинам с 22:07 до 22:20. По данным онлайн-табло, задерживался прилет двух рейсов.

В Домодедово ограничения на прилет и вылет вводились с 22:02 до 22:20 в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В аэропорту задержали вылет одного борта, отложили прилет еще четырех.

10 ноября три летевших в Тюмень самолета российской авиакомпании Utair сменили курс и вынужденно сели в другом месте из-за сильного тумана.

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      Марина Совина
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