Три летевших в Тюмень самолета сменили курс и вынужденно сели в другом месте

Три летевших в Тюмень самолета Utair сели в Екатеринбурге из-за тумана

Три летевших в Тюмень самолета российской авиакомпании Utair сменили курс и вынужденно сели в другом месте из-за сильного тумана. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Представители ведомства рассказали, что пассажирские лайнеры выполняли рейсы Москва — Тюмень, Дубай — Тюмень и Красноселькуп — Тюмень.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Тюмени воздушные суда осуществили посадку на запасном аэродроме Кольцово в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Ранее в ноябре летевший в Грузию пассажирский лайнер российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим из Москвы в Батуми. Уточняется, что при выполнении полета по маршруту экипаж доложил о технической проблеме.