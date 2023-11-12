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16:56, 12 ноября 2023Россия

Движение поездов на путях под Рязанью открыли после теракта

МЖД: под Рязанью открыли движение поездов после теракта на железнодорожных путях

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Под Рязанью открыто движение поездов на участке Рыбное-Блокпост после теракта на путях. Об этом сообщила пресс-служба Московкой железной дороги (МЖД) в своем Telegram-канале.

Первый грузовой поезд прошел по перегону в 15:34 по московскому времени, говорится в сообщении. Ранее после подрыва железнодорожных путей убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, заменили опору контактной сети, смонтировали 300 метров контактной подвески и уложили 175 метров рельсов и шпал.

Эти повреждения железнодорожной линии нанес прогремевший 11 ноября взрыв. Полиция разыскивает двух подозреваемых в совершении преступления.

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Ранее на месте подрыва путей нашли части камеры наблюдения. Преступники установили их на дереве, через несколько часов после теракта камеры самоуничтожились.

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      Вера Владзиевская
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