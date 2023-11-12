Силовые структуры
На месте подрыва путей под Рязанью нашли части камеры наблюдения
Shot: устроившие подрыв под Рязанью следили за путями через камеру
Устроившие подрыв под Рязанью следили за местом диверсии через камеру. Она самоуничтожилась после подрыва железнодорожных путей, сообщает Telegram-канал Shot.
Стало известно, что на месте совершенного 11 ноября теракта нашли части камеры наблюдения. Диверсанты установили ее на дереве, и через пять часов после подрыва железнодорожного полотна она самоуничтожилась.
В результате взрыва с рельсов сошло 19 вагонов, машинист получил травмы.
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