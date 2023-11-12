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09:00, 12 ноября 2023Культура

Эксперт по работе с молодежью оценил сериал «Слово пацана» про банды подростков

Кандидат социологических наук Горюнов: современные дети живут другой жизнью

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не окажет воздействия на сознание подростков и скорее будет интересен тем, кто был реальными свидетелями эпохи, показанной в фильме. Об этом 10 ноября заявил директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Павел Горюнов.

При этом эксперт не исключает, что герои сериала могут с экрана «шагнуть» в мемы, уйти в социальные сети.

Кино вполне любопытное, снято красиво, отражает эпоху. В нашей стране тематика конца 80-х начала 90-х очень хорошо заходит, потому что основные потребители медиаматериалов взрослели именно в ту пору. Мы по прошествии лет можем воспринимать то время с ностальгией

Павел Горюновэксперт по работе с молодежью

По мнению Горюнова, современные подростки живут гораздо более интенсивной жизнью, нынешняя молодежь разительно отличается от показанной в сериале. Образ улицы, с точки зрения эксперта, тоже уже не тот, что был 30 лет назад, особенно если говорить про мегаполисы. Возрастные конфликты остаются в подростковой среде. Но такие разборки вышли на новый уровень — они зачастую и зарождаются, и реализуются в интернет-пространстве, в ходе словесных баталий, подчеркивает Горюнов.

«В Санкт-Петербурге мы плотно работаем с молодежью, знаем их интересы. Сегодня улица на ребят не так сильно влияет, хотя бы потому что они там проводят меньше времени, чем когда-то их родители. У подростков появилось много возможностей, они заняты делом, а родители больше общаются с детьми», — рассуждает Горюнов.

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казань в конце 1980-х. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова и другие, режиссером выступил Жора Крыжовников. Первые два эпизода вышли 9 ноября.

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