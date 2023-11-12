Эвакуированные из сектора Газа россияне выехали столицу Египта

МЧС: эвакуированных из сектора Газа россиян направили в Каир

Колонна с эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Весь путь до столицы Египта россиян сопровождают врачи и психологи МЧС. В Каире россиян примут в специально развернутом оперативном штабе. Здесь им окажут необходимую помощь — медицинскую и психологическую, а также помогут с оформлением документов, сообщило МЧС.

12 ноября в МЧС сообщили об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа. В МЧС уточнили, что россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом.

Ранее сообщалось, что покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах.