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17:05, 12 ноября 2023Интернет и СМИ

Обвиненный в сбыте наркотиков журналист Голунов получил автономера с числом 228

Обвиненный в сбыте наркотиков Голунов получил автономера с числом 228

Фото: Иван Голунов

Журналист Иван Голунов, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков по статье 228.1 УК РФ в 2019 году, получил автомобильные номера с числом 228. Соответствующую фотографию он опубликовал в сторис в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет издание «Подъем».

В публикации Голунов уточнил, что решил вернуть номера в ГИБДД. В беседе с журналистами он выразил сомнения в том, что ему выдали такие номера специально. «Думаю, что это какая-то случайность, такая ирония судьбы. Не думаю, что это было сделано специально, я еще не так хорошо думаю о сотрудниках. Я посмотрел на эти номера и решил, что их нужно сдать», — сказал он.

Голунов продумал ответ на случай, если у него спросят причину возврата, однако ему просто выдали новые номера без дополнительных вопросов. Журналист собирался сообщить, что такие номера наносят ему моральный ущерб.

10 ноября стало известно, что Зеленоградский городской суд освободил бывшего полицейского Дениса Коновалова, который был осужден на пять лет по делу Голунова. Коновалов попросил смягчить ему наказание. Подброс наркотиков и фальсификацию доказательств он признал.

Летом стало известно, что Коновалова и его бывших коллег Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева выпустят из колонии. Голунов против такого решения не возражал, однако выступил против освобождения экс-полицейского Романа Феофанова, так как тот не извинился.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения вызывали общественный резонанс, 11 июня того же года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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      Сергей Истомин
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