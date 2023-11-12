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01:56, 12 ноября 2023Мир

Байдену потребовалась помощь караула на кладбище

Байдену потребовалась помощь солдат в День ветеранов на Арлингтонском кладбище

Фото: Bonnie Cash / Global Look Pres

Американский президент Джо Байден «потерял ориентацию» во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, 11 ноября, об этом пишет The New York Post (NYP).

Во время церемонии Байден перекрестился перед венком. Затем он в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему. Бойцу караула пришлось помочь политику и направить его к вице-президенту Камале Харрис. «Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки, пока президент колебался», — говорится в материале.

Ранее Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе.

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